彰縣查獲9大箱爆竹 沒人敢認領
怕被重罰30萬，沒人敢承認！彰化縣消防局第二大隊上午接獲檢舉在田中鎮民族街1戶民宅門口查獲多達9大箱的爆竹煙火，但所有人疑似擔心重罰不敢認領，消防人員最後依法沒入，如無人認領則將逕予銷毀。
「好多煙火，怕會爆炸！」彰化縣消防局第二大隊大隊長蔡佳洲指出，上午7點多，田中消防分隊接獲民眾檢舉指稱田中鎮民族路某戶民宅門口堆放大批爆竹煙火，由於全都堆放在一起，擔心爆炸後果會難以收拾。
消防隊不敢大意，立即會同預防科危管小組以及田中警方派員前往取締，並且出動水箱車、勤務車現場戒備，以防萬一。
「誰的？」沒人敢承認！消防人員清點，查獲的各式一般爆竹煙火共9箱160盒，火藥量14公斤，已達管制量的2.48倍，因現場查無所有人，最後是依法沒入帶回。
蔡佳洲說，依《爆竹管理條例》，爆竹煙火持有超過管制量，可以處罰30萬元。至於沒入的爆竹，消防局則必須依規定存放安全儲存場所，若無人認領，將在1個月後進行銷毀。
(中時)
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