邱淑貞被曝緊迫盯人 防15歲愛女失身

邱淑貞與女兒沈月長相如出一轍。(取自東網、沈月IG)

沈月時常在網上PO出美照。(取自沈月IG)

48歲香港性感女神邱淑貞1999年嫁給I.T時裝老闆沈嘉偉，婚後育有3女，其中又以15歲大女兒沈月美貌最為出眾，瓜子臉加上立體五官與邱淑貞彷彿一個模子刻出來一樣，在網上頗有人氣。

然而今日香港媒體就報導，其實邱淑貞私下為漂亮女兒沈月操碎心，因為沈月亮眼外型除了吸引經紀公司上門詢問，在學校也是男同學熱烈追求的對象，常常收到求愛簡訊。

為了保護愛女，身為母親的邱淑貞近日就對女兒採取緊迫盯人策略，出入都必定結伴而行，再加上沈月每回在網上PO出新照，都會緊張拿著手機，關心有幾個讚了，還會與陌生網友閒聊，讓邱淑貞好擔心，不時對沈月耳提面命要她學會保護自己。

(中時電子報)