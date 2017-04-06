吸菸造成全球1／10人口死亡 半數來自這4國家

一名印度男子從菸盒裡抽出一根菸來。(圖/美聯社)

一名菲律賓男子坐在大樓外面抽電子菸。(圖/美聯社)

最新醫學研究發現，吸菸造成全球1/10人口死亡，然而驚人的是，其中半數死亡人口只來自全球這4個國家：中國、印度、美國和俄國。研究針對全球195個國家的吸菸人口進行調查，發現在1995～2005年，這25年期間，只有少數幾個國家的整體吸菸人數呈現下滑，例如巴西就成功讓國內人民戒菸。至於其他各國的吸菸男女比例雖略有下降，但是全部吸菸人口仍是小幅成長，到達10億之多。

《BBC》報導指出，儘管菸害防治法已經實行數十年之久，但是全球吸菸人口卻不減反增，研究人員認為，吸菸人口增加的現象恐怕跟菸草公司瞄準發展中國家的新興市場，不斷積極行銷大量廣告有關。

資深作者Emmanuela Gakidou表示，儘管已經有超過半世紀的研究證據證明尼古丁真的對人體健康有害，但全球仍有1/4男性習慣每天吸菸。

吸菸至今仍然是造成早死或殘疾的第二大原因，為了進一步減少菸害對我們的影響，專家建議必須嚴加控管菸草的使用，才能有效減少菸草的普及率和它帶來的疾病負擔。研究期間發現，吸菸造成的死亡人口與同期增加了4.7%，2015年死亡人口總數則超過640萬人。

「全球疾病負擔」(The Global Burden of Diseases)研究報告，針對195個國家的吸菸人口，在1990~2015年期間進行調查，2015年，每日吸菸人口將近10億，男性的吸菸人口比例為1/4，女性比例則為1/20。相較於1990年，有1/3男性和1/12女性抽菸而言，整體吸菸比例略有減少。然而，1990年吸菸人口只有8.7億，2015年則到達10億，整體吸菸人口微幅成長。

部分國家讓人民成功戒菸的原因，是課徵了較高的菸稅，以及在菸盒包裝上放置警告標語，和實行菸害防制的教育計劃。研究期間，巴西就成功讓每日吸菸人口，男性從29%降低到12%，女性則從19%大幅降低到8%，堪稱是少數的成功案例。但是孟加拉、印尼和菲律賓等國的吸菸人口，則在過去25年之間，沒有什麼變化。

4大吸菸國家中的俄國，女性吸菸人口甚至小幅成長了4%，和非洲某些地區一樣，女性吸菸人口有成長的趨勢。

這項研究成果發表在醫學期刊《柳葉刀》(The Lancet)。

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(中時電子報)