國民黨黨代表選舉中市149人領表 將選出101人

國民黨第20屆全國代表選舉領表截至6日截止，台中市選舉區共計149人完成領表手續，將選出101位黨代表，競爭十分激烈。市黨部主委任杰說，籲請所有參選同志均能遵守第20屆黨代表選舉參選同志的競選公約。

台中市黨部指出，第20屆全國黨代表選舉是國民黨淪為在野後，黨內重要的選舉，加上本次黨主席高達6人參選，有意參選同志早已展開布局；將於4/17、18日兩天登記，5/20與黨主席選舉同時舉行。

市黨部表示，候選人須具選舉人資格，新入黨或回復黨籍者應滿4個月，且須未違反「廉能條款」規定，經該選舉區具有黨權的黨員30人以上連署，並獲審查通過者，才為黨代表選舉候選人；同一連署人以連署1名被連署人為限，同時為2人以上之連署者，其連署無效。

任杰指出，黨代表選舉，台中市分為兩個選舉區，第一選舉區（原台中縣行政區）應選54名（包括婦女保障14名、青年保障6名、農民保障2名、勞工保障2名、原住民保障1名、身心障礙保障1名）；第二選舉區（原台中市行政區）應選名額47名（包括婦女保障12名、青年保障5名、勞工保障2名、身心障礙保障1名）。

(中時)