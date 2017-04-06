南投信義分局 萬安40號演習協調

南投縣信義分局今天上午舉辦萬安40號演習協調會。(沈揮勝翻攝)

南投縣配合中部地區「軍民聯合防空（萬安40號）」演習，預定將於13日（星期四）下午1點30分至2點實施，本次演習採「有預警」之方式實施，演習項目為「警報發放、人車疏散」實施30分鐘演練。

信義警分局為宣導及落實本次演習各項工作順遂，今天上午10點鐘在該分局三樓禮堂召開「萬安40號」演習協調會，當地學校、鄉民代表會、農會、工務段、及各分駐（派出所）等各單位都派員參與。

該分局會中感謝各級單位、協勤民力協助，讓每次的演習都能順利完成任務，會中也由業務組組長田知恆針對此次演習做重點的提示與宣導。

他表示演習警報發放後，在市區停放之車輛一律在原地熄火不可再行駛（走），在幹道行駛之車輛，應即靠邊停放，在非幹道上行駛之車輛，即向道路兩側疏散停放，店家及家居民眾應即關閉門窗，熄滅燈火、音響，演習地區高速公路各交流道實施管制，准下不准上，行駛於高速公路之車輛不予管制可繼續行駛，惟下交流道後立即疏散避難。

協調會的目的除請各單位協助本此演習，也請民眾配合宣導，以使全民瞭解與支持，強化全民防空作為與整備，期能圓滿達成演習目的。

(中時)