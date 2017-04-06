2月大女嬰哭鬧竟餵「毒牛奶」 父殺人罪起訴
北市大同區陳姓男子因2個月大的女兒哭鬧，竟然突發奇想，拿出平時自己吃的安眠藥物，含有FM2成分的藥錠磨成粉末，混入奶粉沖泡餵食，但女嬰承受不住，第5天就中毒死亡，檢察官認為，嬰兒連水都不能喝，怎麼會餵食醫師處方用藥，將這名無知的父親，依殺人罪起訴。
37歲的陳男與妻子都患有精神方面疾病，平時會到醫院看診，服用幫助入睡的藥物，陳去年7月21日開始，只要女兒不乖吵鬧，就餵食「毒牛奶」，直到女兒入睡。
女嬰的身體機能承受力極弱，第5天就昏迷不醒，陳妻發現沒有生命跡象，趕緊送醫治療，數小時後宣告不治。
案發當時檢警懷疑噎奶或是趴睡窒息，決定要解剖，經法醫鑑定，死因是「使用FM2引起急性藥物中毒休克」，檢察官去年11月9日指揮轄區警局到陳男住家搜索，發現106顆藥錠，陳才坦承有餵毒。
檢察官表示，一般人都知道嬰兒很脆弱，不能吃其他副食品，更何況加入含有FM2，第三級毒品在牛奶裡面，已經是故意的行為，因而將陳依殺人罪、毒品罪起訴，並依《兒童及少年福利法》加重其刑。
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(中時)
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