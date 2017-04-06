貼近大眾 中央氣象局生活氣象App改版

交通部中央氣象局表示，原有的生活氣象App下載使用人次136萬，是許多民眾了解天氣的好幫手。為了提供大眾更生活化、更切合個人所需的氣象資訊，因而發行新版App。

新版生活氣象App首頁結合視覺化圖像，搭載隨實際天氣變化的情境背景（如晴天、雨天、陰天、多雲、日、夜等），讓使用者在雨天打開生活氣象App彷彿也能聽見下雨的聲音。

另外新增一日之計「鬧鐘小幫手」，鬧鈴響時預設地點之天氣訊息就出現，讓民眾即時掌握天氣做最適宜的規劃。除此之外，新版生活氣象App也新增了空氣品質指標，強化了災害性天氣警特報及即時訊息之「長訊息」，推播與呈現功能及地震告警訊息等。

氣象局說明新版生活氣象App著重個人化及生活化功能，使用者可調整「我的最愛」、「預報」及「觀測」各項目選單順序，將最常查詢的地點及常用天氣資訊放在優先序位，並可依使用者的語系設定，隨時切換中文或英文顯示、單位切換，更貼近國外來台人士及國內不同使用者需求。

另外，生活氣象App也有全頁面圖文資訊分享功能，可將取得之資訊貼心地分享給朋友。

(中時)