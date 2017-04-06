廣州90％公車路線 可銜接地鐵

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我要評比

廣州積極推廣大眾運輸工具包含公車與地鐵，市交委公交管理科科長陳振林表示，至2016年底，廣州90%的公交線路可以和地鐵銜接。

廣州市人大常委會日前舉辦「綠色出行大家談」羊城論壇上，會中，市民及專家代表紛紛吐槽廣州「等車難」、「打車難」，以及共享單車亂停放等管理亂象。

《南方日報》6日報導，市國土規劃委相關負責人表示，未來5年，廣州將新建10條軌道交通線路，同步規畫軌道交通與地面公交、公共單車和步行系統的銜接。

在火車站、城際軌道車站等71個大型交通樞紐構建場站綜合體，繼續完善「以軌道交通為骨幹，常規公交為主體，出租車、水上巴士等為補充」的立體公共交通體系，鼓勵市民節能減碳、綠色出行。

(旺報)