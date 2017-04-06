新聞深喉嚨》習川會登場 台灣可以鬆口氣嗎？

中天新聞

「習川會」將在6日7日進行，美方罕見地兩天內三度在公開場合提到「台灣關係法」！白宮國安會亞洲事務資深主任博明(Matt Pottinger)5日指出，川普已經重申「我們（美國）的一中政策」，「習川會」中將不會在北韓、一中與對台軍售議題上有所謂的「交易」。同日，國務院代理亞太助卿董雲裳(Susan Thornton)也提到，美方基於中美三項聯合公報與「台灣關係法」再度確認一中政策，而4日時也有白宮資深官員表示，川普已重申「我們（美國）的一中政策」。該如何解讀？可以鬆口氣了？或者另有玄機？

「習川會」前夕，北韓又再度試射導彈！5日清晨傳出朝著日本海發射1枚疑似中程彈道飛彈，日本與韓國齊聲譴責，但耐人尋味的是，美國卻一反常態，國務卿提勒森僅以三句話，23個英文字詞帶過。輿論分析，提勒森「異常簡短而模糊」的回應，或許是為符合川普主張的「戰略不可預測性」，也或許是要釋放強硬訊息。而韓國《東亞日報》5日則刊出一則報導，軍方高層表示，美韓正聯手推動可以在最短時間剷除北韓領導階層的「斬首行動」，也就是一旦發現北韓核攻擊徵兆時，將以無人機、特種部隊、匿蹤戰機等「三重匕首」直刺北韓高層，癱瘓北韓的戰爭執行能力。該怎麼看北韓的試射，與美國的反應？「三重匕首」，真有這麼神？

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根據《華爾街日報》報導，美國政府正在研擬針對入境外籍人士的「極嚴審查（extreme vetting）」計畫，申請入美簽證的外國人可能被迫交出手機和社群媒體帳戶密碼，並回答意識形態的問題。而且這項政策可能適用於包括台灣在內地38個享免簽證待遇的國家地區。川普真的沒極限耶！3月才簽署了行政命令，對6個穆斯林國家施行旅行禁令，結果引起軒然大波，民眾抗議，法官也「打臉」，現在又來了？況且，看看FB貼文就能查出恐怖份子？這會否太異想天開？

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「第一名食安立委」吳焜裕的超歡樂質詢讓國人都驚呆了！但除了討論「雷射槍」、「核動力潛艦」、「戰鬥機器人」與「軍隊迷你化」之外，其實背後有更值得國人深思的問題，為什麼蔡總統選舉的招牌之一，「食安立委」不能在衛福委員會把關食安？而當「食安立委」淪為國防外交委員會丑角的同時，留在衛福委員會的民進黨立委們又在幹嘛呢？正值核食，農藥，美豬等食安議題延燒之時，5日國民黨召委李彥秀排定了「農藥開放使用申請制度缺失改進及各主管單位於食安五環政策之分工」會議，結果民進黨的委員們，葉宜津在教衛福部長陳時中怎麼狡辯放寬農藥殘留值，邱泰源花了5分鐘唸衛福部的報告，林靜儀在問健康食品，吳玉琴問冬瓜茶，黃秀芳在問洗選蛋…，看看這「立委現形記」，你還相信民進黨會把關食安嗎？

食安棄守，那民進黨團到底在忙些什麼呢？蔡總統近日下達促進《轉型正義條例》本會期一定要完全三讀的軍令令，不過立法院長蘇嘉全5日首度召集朝野協商，過程並不順利。朝野對是否納入原住民轉型正義、促轉追溯時間點無法達成共識。國民黨團要求促轉追溯時間應該從1945年日本投降算起，條文不該只清算白色恐怖跟戒嚴時代，而是整個日據時代、原住民受迫害都要納入，政府應針對慰安婦受害，具體向日本求償條文入法。無黨籍立委高金素梅一度激動稱，這個促轉是假的。民進黨立委尤美女辯駁，日據時代跟原住民是屬於歷史正義，就算慰安婦賠償入法，政府也無法對日本具體要求什麼。柯建銘不滿表示，在野黨這樣要求，說穿了就是不想處理促轉，「我們策略性忍耐也要有條件」，蘇嘉全甚至動怒稱「大家都在天馬行空」。嗯…民進黨終於知道，自己的執政價值，就是「務虛不務實」，就是「天馬行空」了嗎？

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監察委員被提名人劉文雄前年在壹電視新聞台「正晶限時批」節目中，指前國安會秘書長金溥聰特權通關，遭金溥聰不滿提告求償。法院一審判劉賠40萬元並致歉，劉不服上訴，主張只是「開玩笑、戲謔」，高等法院5日撤銷原判決，稱「特權」是「中性字眼」，不足以引起外界負評。而5日另一個更扯蛋的判決是，民進黨高雄巿議員蘇炎城，遭同選區參選人徐榮延提起當選無效，高雄地院認定蘇的薛姓樁腳發放300元走路工為賄款，判決當選無效，蘇不服上訴，結果高雄高分院認為300元是「勞務對價」，不足以影響投票意願，改判當選有效確定。特權是中性字眼，「走路工」是勞務報酬，5日到底是司法史上最光明還是最黑暗的一天？這樣的司法到底是死的還是活的？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)