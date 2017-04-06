黴漿菌作怪3歲童咳不停 即時轉診救命
3歲病童因咳嗽與發燒於診所看診3次，但是仍然咳嗽了2周與持續發燒4天，病情已進展重症病程，診所醫師及時轉診至新光醫院小兒科穆淑琪主任門診，經安排抽血檢驗與X光檢查，立即安排住院並提供進一步呼吸治療與靜脈輸液治療，終於康復出院，住院期間評估病童有呼吸道過敏症，後續雙向轉診回診所，持續門診治療。
新光醫院副院長洪子仁表示，為配合衛生福利部推動分級醫療政策，有效分配健保資源，並提供區域民眾轉診連續性照護，新光醫院與士林、北投、三重、蘆洲等社區診所合作，目前已有56家診所加入，民眾只要於掛有「新光吳火獅紀念醫院合作診所」招牌的診所就醫，如需更高階的醫療處置或精確的儀器檢查，皆可請醫師開立轉診單至 新光醫院轉診就醫。
洪子仁強調，民眾只要持有轉診單至新光醫院一樓「轉診服務櫃台」，即可快速安排各科掛號，並由志工引導路線，不需要擔心轉診流程複雜，且合作診所可藉由新光醫院「基層醫療資訊共用系統」中查看到轉診病人的電子病歷及相關 醫療處置結果，有效掌握病人生理狀況，整合社區醫療。
(中時)
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