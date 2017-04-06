C肝不治療 死亡風險增高

C肝不治療，死亡率為治癒者的10倍，且台灣相關研究亦顯示，相較於治癒患者，中度及重度肝纖維化未治癒患者，未來罹患肝癌風險增加4.36倍。醫師表示，C肝新藥不斷進步，不僅副作用低，安全性也在提高，且已有一天服用一顆即可，可增加民眾服藥便利與順從性，患者較以往有更多的選擇。

台灣平均每40分鐘有1人死於肝病，15年來死亡人數仍居高不下。台大醫院內科部及醫學研究部主治醫師高嘉宏教授表示，台灣C肝患者約6成為第一型感染，其中又以1b為大宗，研究顯示，如果為第1b型患者，隨著年齡會累積肝癌風險，73歲以上患者，每4人就有一人可能罹患肝癌。由於C肝感染無感，若進展到重度肝纖維化(F3)後，肝臟難以自我修復，且若已經肝硬化，較已肝纖維化的患者，罹患肝癌風險高約5倍，不容忽視。

台中榮總胃腸肝膽科主治醫師楊勝舜指出，目前臨床上已有5種口服直接抗病毒藥物(DAA)，療效(SVR)均超過90％，因此治療安全性、方便性成主要考量。以最新上市的EBR/GZR為例，其為複方單錠，臨床試驗結果顯示，未曾接受過治療的C肝患者，其治療療效92％～100％，對於代償性肝硬化、腎功能不全患者及輕度肝功能不全患者使用安全性高，且只要一天服用一顆，可做為醫病治療新選擇。

楊勝舜提醒，目前健保已給付兩種C肝治療全口服直接抗病毒藥物，但健保資源有限，且限定重度肝纖維化(F3)之後病情較嚴重者，民眾若感染C肝，如果等到出現重度肝纖維化再治療，即便病毒消失，重度肝纖維化仍不可逆，患者切勿等待或拖延，最好即刻接受治療。

(中時)