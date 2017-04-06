國泰航空曼徹斯特航線 將增至每日1班

國泰航空今日宣布，目前每周4班往來香港及英國北部城市曼徹斯特的航班服務，將於2017年12月1日起增至每日1班。曼徹斯特國際機場是英國第三繁忙的機場

今年3月，國泰已宣布該航線將於年底增加至每周6班，這次進一步增加航班服務，是為了回應不斷增長的乘客需求。

另曼徹斯特的航班服務將於6月起，全面改由空中巴士A350-900接替波音777-300ER客機營運。曼徹斯特是繼倫敦蓋特威克之後，國泰於英國以此先進客機營運的第二個航點。

國泰航空台灣公司指出，曼徹斯特是個工業城，最著名的是曼徹斯特大學，是全球最頂尖的科研與教學機構之一，以理工與科學學系聞名，百餘年來培育了多位諾貝爾獎科學家，教職員中也有多位諾貝爾獎得主，台灣一直有不少學生就讀該校。

(工商)