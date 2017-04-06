雨少乾旱 古坑華山螢蛙蛇不見了
雨少乾旱，波及萬物復甦，賞螢等各項生態活動也大受影響，古坑華山迄今螢蹤渺渺，該結束冬眠出洞活躍覓食的蛇，也因蛙類減少而不見蹤影，迄今還不見蟲蝶紛飛，雲林生態保育協會原本明（7）日開始要辦夜觀等活動，因此取消。
雲林縣生態保育協會前理事長吳登立指出，往年4月的華山，單是螢火蟲就有梭德氏、脈氏、黑翅、紋胸黑翅、小紅胸黑翅、紅胸黑翅、姬脈翅、赤腹窗與黃緣等，多達7、8種，截至目前，只見三兩隻水生的黃緣螢，還不見其他螢蹤。
吳登立說，螢火蟲棲息地需要足夠的溼度，乾旱會讓幼蟲不易孵化，等到繁衍季節一過，能夠度過環境險峻考驗的螢隻不多，螢量便大大減少，經該會和其他縣市環保團體交流，今年許多賞蟲活動，都讓遊客失望而回。
現任理事長陳泰安表示，乾旱不雨影響的不只有螢火蟲數量，整個大地都受到威脅，蛙類因肺部發育不完全，需靠皮膚補充呼吸維生，所以皮膚得保持溼潤，缺水讓蛙類難生存，相對影響以蛙為主要食物的蛇的活動，依過去經驗，春天應是蛇停止冬眠，出洞覓食最熱絡的時候，但今春蛇很少，4月春雨不來，只能盼5月梅雨喚醒大地了。
(中時)
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