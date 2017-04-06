推動水的循環！竹縣社規師打造廚房汙水淨化生態池

新埔鎮寶石社區打造「廚房汙水淨化生態池」，創造汙水再利用，推動善的循環。（莊旻靜攝）

新竹縣社區規畫師培訓計畫在8日舉辦成果展，各社區規畫師布置場地，展現成果。（莊旻靜攝）

「推動水的善循環！」新竹縣新埔鎮寶石社區參與社區規劃師培訓計畫，團隊成員曾揚景等人，營造出「廚房汙水淨化生態池」，透過5種小池、不同作物吸附、過濾，讓廚房汙水能夠回到田間、家庭再利用，降低環境負擔，在缺水時節也為自身降低缺水危機。

曾揚景表示，寶石社區堅持友善農業，水與土合為「坔」，也是「地」的古字，因此從水開始推動。經過專家指點，建設「廚房汙水淨化生態池」，內部建設5種小池，以植物作為過濾基礎，讓汙水可以再回收利用。

「第一池是布袋蓮。」曾揚景解釋，汙水進入生態池後，第一關即由「布袋蓮」把關，可以初步做油水分離，布袋蓮具備吸納重金屬的作用，不過曾揚景也說，布袋蓮池每1年都需更換。

其餘4池則依據五行、四季規畫，分別為鳶尾花、荷花、四季紅等，可以處理綠藻、生菌等，曾揚景說，經過生態池過濾的水，可以回歸於灌溉，但若要飲用，仍須進一步處理，但仍可達到善的循環。

新竹縣政府自2012年推動社區規畫師培訓計畫，自去年為止培訓360社規師，打造145個社區亮點，室內靜態活動將於8日至15日的每日上午10點，到下午5點，在新瓦屋客家文化保存區的集會堂展示。

新竹縣政府秘書長蔡榮光表示，新竹縣社區營造連續2年獲文化部優等，已搭造1個社造中心、2個駐地工作站、4個平台以及新竹縣13好市集。交旅處長李銷桂指出，計有32個社區參與培訓，打造35個亮點，4大展區包含翻轉老化、友善土地、生活美學、文化傳承等，歡迎大眾前往參觀。

(中時)