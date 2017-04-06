力行產業道路 小貨車司機墜谷
仁愛鄉洪姓農民6日開著小貨車疑似蔣手機，誤將油門當煞車，在力行產業道路農路連人帶車翻落山谷20公尺，警消獲報前往搶救，幸好頭部雖有撕裂傷，但意識清楚無生命危險。
南投縣消防局指出，上午11時許獲報，仁愛鄉力行產業道路農路有車輛墜谷，民眾卡在車內無法動彈，仁愛消防分隊派出器材車與救護車前往現場，發現駕駛哀嚎，頭部流血，前後經歷半小時援救，採人力搬運方式，救出駕駛送醫。
現場目擊農民指出，小貨車從力行產業道路轉進農路後，駕駛很像是邊開車邊講手機翻落山谷，還好往下掉到20公尺處車子就卡住了，否則繼續翻落，後果難以設想。
仁愛消防分隊指出，受傷駕駛是當地64歲洪姓農友，應該是午餐後前往農園時發生意外，送上救護車後審視傷況，左肩脫臼、頭部有撕裂傷，但意識清楚，無生命危險，送往台中榮民總醫院埔里分院救治，案發經過和詳細肇事原因警方會進一步釐清。
(中時)
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