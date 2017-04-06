毒氣攻擊害死無辜童 「捐款30」救援敘利亞
敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）於當地4月4日傳遭化學武器攻擊，造成慘重傷亡。無辜兒童口吐白沫、窒息而死，緊急治療獲救後的兒童則驚恐呆滯或因喪親痛哭，這場攻擊導致至少70人致死，是敘利亞內戰開始後最致命的一次。
世界展望會敘利亞西北部與土耳其回應主任克里斯．拉提夫（Chris Latif）表示，敘利亞危機一年比一年嚴重，困在危機中的兒童與家庭生活全然遭到摧毀，實在令人心碎。
暴力問題在敘利亞已成為日常，單在2016年10至11月間，兒童在敘利亞死亡人數占超過20%；去年上半年共有750起侵害兒童的案件，包括殘害、殺害及招募兒童成為兒童兵。
世界展望會自敘利亞內戰爆發後，即在當地與收容敘利亞難民之鄰近國家展開救援。今年，台灣世界展望會也展開阿勒坡難民危機回應計畫，於阿勒坡城鄰近村落的難民營針對10萬名兒童與居民提供乾淨水、健康、糧食及生活物資。
台灣世界展望會呼籲大眾關注敘利亞內戰對兒童造成的影響，並捐款飢餓三十，齊心投入人道救援行動。
(中時)
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