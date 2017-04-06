伊朗前總統阿馬丁加德 宣布不參加今年總統大選

伊朗前總統阿馬丁加德（Mahmoud Ahmadi－Nejad ）今年頻頻亮相，被以為想重返政壇，不過他於4月5日宣布不會參選5月19日舉行的伊朗總統選舉。

阿馬丁加德於2005年總統選舉時，擊敗曾出任總統的溫和派拉夫桑加尼，當選為伊朗總統，2009年連任，任內作風強硬保守，於2013年任期結束。但是今年他卻動作不斷，2月26日寫了一封長信給川普，3月5日又宣布建立官方推特帳號。而他在宣布不會參選的同時，也表示將支持自己先前的助手巴蓋伊參選。

(旺報)