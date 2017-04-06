美國同意CH-53K重型直升機量產和部署

美國新式重型運輸直升機CH-53K，從超級種馬，進入成國王種馬。(圖/賽考斯基公司)

美國運量最大的CH-53K直升機完成研發，美國國防部（DOD）也確定了這型直升機的採購與未來的相關部署。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，賽考斯基公司的CH-53系列直升機，一直都是以龐大載運量為主要訴求，除了陸戰隊的MH-53J改名叫「舖低」(Pave Low)，其他的系列直升機都稱為「xx種馬」，目前已在服役的CH-53E稱為超級種馬(Super Stallion)，如今運量更大的CH-53K國王種馬式(King Stallion)。

CH-53K內部寛大到可以運載悍馬車。(圖/賽考斯基公司)

CH-53K是在2011年完成並開始試飛，到2016年進行美國國防部的飛行測試與性能審查，審查已經過400小時的飛行時數，並且與海軍陸戰隊（USMC）於2016年10月進行的初步業務評估，討論該型直升機的客戶滿意度與適用性。

CH-53K在外表上與CH-53E大同小異，但是改進了引擎推力和配置方法，還有提升複合材料的使用量，因此有效載荷增加許多，機艙空間載運量從 CH-53E為31,638公斤，提升到33,565公斤；而內部艙間也變的更寛一些，CH-53K寬2.74公尺、高1.98公尺，長9.14公尺，空間大到可以在內部裝載2輛悍馬車，並還有餘力可以再以外掛的方式吊運1輛。

其他改進包括數位駕駛艙，線傳飛控系統，也具有改進升力和速度性能的新式主旋翼等，生存能力都能大幅度提升。美國國防部初部會先採購200架CH-53K，撥付給海軍與陸戰隊使用。

(中時電子報)