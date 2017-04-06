埔里天后宮辦媽祖文化節 零垃圾零排放
埔里鎮天后宮即將首度舉辦首屆媽祖文化節，有別於一般寺廟鑼鼓喧天、鞭炮四射的場面，慶典遶境以零垃圾、零排放為目標，希望能帶頭示範，熱熱鬧鬧的節慶也能夠環保又健康。
天后宮環保遶境可說是埔里鎮宗教界創舉，護持信徒們不但將全程步行11公里，還以環保禮炮機取代鞭炮；2000套食品級不銹鋼碗筷取代拋棄式免洗餐具，招募弱勢婦女成立洗碗隊以工代賑，以環保酵素洗碗精取代化工洗碗精，而不銹鋼碗筷與環保鞭炮機日後將開放鎮內宮廟辦廟會使用，希望埔里鎮成為宗教節慶最清淨的城鎮。
天后宮護持會會長茆晉詳表示，媽祖文化與埔里鎮民生活密切相關，慈悲為懷守護鎮民，很多鎮民小時候都有參與埔里特有的媽祖「9月戲」的經驗，為了讓返鄉的孩子們透過好的信念集結起來，趁著媽祖誕辰，舉辦了遶境節慶，為埔里的清淨空氣、環境整潔、垃圾減量、地方繁榮、團結共好而走，因此這次參與的單位橫跨宗教、產官學界，大家一同努力，發揚媽祖濟世救人的慈悲文化，延續天上聖母與埔里鎮的深厚淵源。
15日上午8時天后宮媽祖神像上轎後，沿著鐵山路、崎下、新圓環、隆生路、18度Ｃ巧克力工房舉辦系列活動後，再循著和平東路、樹人路、信義路、中山路回到天后宮，天后宮主委陳鏡正表示，這次節慶為環境而走的理念，喚起很多單位贊助認同，甚至佛教團體也共同參與籌備，希望更多信眾們當日走出戶外，一同打造最環保的媽祖慶典。
(中時)
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