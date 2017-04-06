前瞻計畫落空 李進勇：不滿但不要以訛傳訛

外傳雲林縣前瞻基礎建設只爭取到52億元是因忙辦2017台灣燈會疏忽，縣長李進勇高分貝回應，前瞻計畫不公平是事實，他也同仇敵愾，但不要以訛傳訛冤枉人。

雲林縣府爭取前瞻基礎建設計畫失利，傳言縣府疏忽，6日於縣議會專案報告。

縣長李進勇答覆縣議員周秀月表示，2月13日接獲通知要提報前瞻計畫，15日就提報了，倘若不在意、疏忽，「700多億計畫生得出來嗎？」2月20日燈會結束第二天要求北上簡報，也都盡力完成了。

李進勇激動說，大家都很拚命，前瞻計畫影響70萬人的事，得知結果他也很不滿意，不公平是事實，他也同仇敵愾，不能積非成是、以訛傳訛冤枉人。李進勇語畢道歉「對不起我比較激動」。

縣議員蔡東富表示，前瞻計畫就是各縣市都進步，雲林是那個「沒有步可以進的」，他建議議長、縣長共同發表聲明，呼籲3名立委拜託他們反對前瞻計畫預算分配，中央不能這樣虐待雲林人。

議長沈宗隆表示，雲林縣只分到五52億確實太少了。

縣議員林深表示，濁水溪揚塵困擾，沿岸居民已經忍耐40年，等待垂愛眼神很久了，這次前瞻計畫居然沒提到，希望亡羊補牢。

(中時)