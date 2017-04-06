政論雜誌與反戒嚴運動特展 前立委邱垂貞唱禁歌
「100%言論自由」政論雜誌與反戒嚴運動特展，前立委邱垂貞演唱當年禁歌在美麗島事件現場演唱〈望春風〉、〈補破夢〉、〈黃昏的故鄉〉等歌曲被捕，民歌手也是前立法委員邱垂貞當時坐黑牢4年半，出獄後開始為黨外人士助選。昨天邱垂貞拿著吉他，帶著口琴，在景美人權文化園區「100%言論自由」政論雜誌與反戒嚴運動特展開幕上重新演唱這幾首禁歌，彰顯言論自由的價值，同時也紀念他爭取言論自由自焚身亡的「老大哥」鄭南榕。
1989年政論雜誌《自由時代》總編輯鄭南榕為捍衛言論自由，以烈火焚燒自身明志。民進黨政府上台之後，行政院在去年年底公布4月7日鄭南榕過世之日為台灣的「言論自由日」。鄭南榕遺孀葉菊蘭在致詞時表示，「我原以為鄭南榕的死會被丟到歷史的熔爐中，但我看到這個展覽，以及鄭南榕的忌日成為言論自由日，這是這一代年輕人的覺醒，也是鄭南榕主張百分百言論自由的真義。」
邱垂貞也演唱了紀念鄭南榕的創作歌曲《南國的大榕樹》，思念感懷之情，都在音符之中。
文化部長鄭麗君也表示，她的政治啟蒙就來自於1986年由鄭南榕主導、於龍山寺舉行的「519綠色行動」，「高中老師只有說下午停課，因為有暴民要滋事，我好奇跟著同學一起走到龍山寺，就看到鄭南榕帶領民眾要求解除戒嚴的訴求，那是第一次有人主張反戒嚴，也讓我對於政治開始啟蒙。」
「100%言論自由」政論雜誌與反對運動特展由國家人權博物館籌備處策展，展出從1950年雷震《自由中國》以降至解嚴前的政論雜誌出版品，雜誌至少超過一百種。
「100%言論自由」政論雜誌與反對運動特展即日起開展，一直到12月15日，展出地點在國家人權博物館籌備處景美人權文化園區。
(中時)
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