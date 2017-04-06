海信斥資1億美元 成2018年世足賽官方贊助商

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國際足聯和中國海信集團6日在北京共同宣布，海信成為2018年國際足聯（FIFA）世界盃官方贊助商，這是世界盃設立近百年以來首個中國消費電子品牌贊助商。

中新社6日報導，海信官方說，為實現全球品牌知名度翻番的目標，海信為此次贊助斥資近1億美元，但具體數額海信方面並未透露。

根據協定，海信電視的廣告將出現在2018年俄羅斯世界盃場地LED以及全球統一電視直播比分彈窗上。同時，國際足聯還委託海信就比賽顯示技術進行專項深度開發，以新的體驗滿足受眾需求。

(旺報)