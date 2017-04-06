常閃到腰 竟是坐骨神經壓迫
當搬運工的王先生常常閃到腰，最近又出現腰痛及屁股酸麻痛，原以為只是閃到腰，貼貼酸痛貼布就好了，不料，拖了3個月後，竟然出現麻痺及抽痛電擊感，右腳越走越無力，就醫後才發現是脊椎椎間盤突出且壓迫神經，經物理治療加上運動，酸痛明顯改善。
高市「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師徐佩萱表示，通常久站或久坐時出現腰部酸痛或單側腳有酸麻痛，就要注意可能是壓迫到坐骨神經。
她說，椎間盤突出或狹窄刺激到坐骨神經，腰部除了有壓痛、鈍痛、灼痛及抽痛外，還會沿著臀部、大腿後側傳導到小腿、腳背造成下肢麻木；除了像王先生從事搬運工外，還好發於久坐的上班族、長途開車、瘋玩3C產品姿勢不良者及運動員。
許多人一聽到坐骨神經壓迫即擔心要開大刀，徐佩萱指出，開刀並非唯一的治療，她建議患者可先接受物理治療或運動治療以舒緩神經被壓迫症狀，有效的物理治療包括熱敷、電療、腰椎牽引、徒手治療及體外震波。
徐佩萱傳授4式運動治療，第1式「抱膝及胸運動」，平躺膝彎曲，雙手抱膝至胸前，可以放鬆舒緩後背較緊的筋膜；第2式「拱橋運動」，平躺下兩腳彎曲踩地板，使用腰部的力量將臀部舉起來。
第3式「麥肯基氏運動」A：趴著時將手臂慢慢伸直地把上半身撐起，骨盆不要離開床面；第4式「麥肯基氏運動」B：站立時雙手叉腰向後仰做伸懶腰的動作。
(中時)
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