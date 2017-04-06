超級紅人榜歌手 投入華山關懷老人
高雄市華山基金會鼓山站6日舉辦9周年感恩茶會，平常服務的長輩及志工們同樂，而曾是三立台灣台─超級紅人榜歌手柯瑞勝，目前是鼓山站站長，他以渾厚歌聲娛樂大家，讓現場阿嬤感動落淚，場面溫馨。
31歲柯瑞勝在進入華山服務之前，熱心公益，經常到養老院義唱，特別有老人緣，他說，可能是與家裡的阿公阿嬤很親，所以，與老人家相處特別融洽。
半年前他接任華山鼓山站站長，到宅關懷失能、失依、失智長輩是他的工作，許多長輩都稱他是「帥哥站長」。
鼓山愛心天使站在地建站已滿9年，服務累積逾200位3失長輩，為感謝在地善心人士、愛心企業常年協助，今天在鼓山區自強里活動中心舉辦「愛的歌聲接力」感恩茶會，邀請長期關懷弱勢長輩的朋友及社區長輩同歡，柯瑞勝用歌聲接力，讓愛延續。
其中67歲阿嬤呂許七秀曾受丈夫家暴，丈夫過世後，次子相繼病逝，早晚在早餐店及薑母鴨打工，獨自扶養念國2孫子，家裡經濟壓得阿嬤喘不過氣；她昨天聽到柯瑞勝唱「阿母的手」，感動的頻頻拭淚，柯瑞勝給她一個大大擁抱，為阿嬤加油。
活動最後由華山12位長輩拿著代表「感恩」花語的康乃馨及「太陽」花語的向日葵，獻給現場的善士及義工，並一同合唱「感恩的心」，謝謝大家像太陽一樣給予正面能量，陪伴在身邊，場面非常溫馨。
(中時)
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