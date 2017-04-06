維也納愛樂製作人操刀 國台交向國際發聲

國立台灣交響樂團(國台交)日前完成了柴可夫斯基《第四號交響曲》以及台灣作曲家游昌發的《蛇郎君》組曲錄音，準備做國際發行。(國台交提供)

丹麥知名錄音師波本‧伊旺(Preben Iwan)操刀，國立台灣交響樂團(國台交)日前完成了柴可夫斯基《第四號交響曲》以及台灣作曲家游昌發的《蛇郎君》組曲錄音，由前國台交藝術顧問水藍擔任指揮，國台交團員與水藍多年的音樂默契跟水準，讓排練與錄音在一周內完成，預計將做世界發行。

位居中台灣，國台交是台灣歷史最悠久的交響樂團，成立七十餘年來，除了專業演奏之外，也肩負起中台灣區域音樂欣賞普及的推廣重責。今年樂團演奏水準漸趨穩定，年度計畫排出將作一系列馬勒交響曲的錄音，也邀請水藍重返樂團，與樂團一起合作柴科夫斯基《第四號交響曲》及游昌發《蛇郎君》組曲的錄音。

「樂團的聲音讓我很驚訝，非常美，團員雖然年輕，但整體樂團音色飽滿成熟，我覺得樂團詮釋柴可夫斯基也有自己的特色。」錄音師波本‧伊旺本身是一位傑出的法國號演奏家，曾於哥本哈根多個管弦樂團擔任首席職務，這讓他擁有極少數製作人具備的古典音樂專業。此外，伊旺有十年之久於丹麥廣播公司擔任首席音響製作人，他曾獲2014年葛萊美獎之製作人提名，擔任過紐約愛樂、維也納愛樂、斯德哥爾摩愛樂、奧斯陸愛樂、丹麥國家交響樂團等知名樂團錄音工作，今年則首度接下柏林愛樂的錄音工作。

水藍再度與國台交合作，非常愉快，「我有感覺團員們每次都盡全力追求音樂最好的表現，這次錄音過程，團員們一天比一天好。」水藍說，他與錄音師伊旺已有多次合作經驗，過去兩人曾經合作完成哥本哈根愛樂樂團的貝多芬全集錄音。

國台交團長劉玄詠表示，交響樂團要出國巡演一趟，非常不容易，但透過好的錄音跟內容，可以將台灣的聲音透過科技，透過網路傳播，也達到推廣台灣音樂家與創作的目的。劉玄詠說，這張專輯的錄製狀況包括指揮、團員與錄音師等等都非常好，預計6月母帶完成，也初步與Decca、BIS或Naxos等國際大廠接觸，希望做國際發行。

(中時)