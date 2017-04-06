蔣經國基金會 政府將爭取4成董監席次
行政院表示將拿回蔣經國基金會主導權，教育部次長姚立德今天表示，未來立法院如果通過《財團法人法》的立法，財團法人董監事的席次就應依照捐資的比例分配，依此原則，政府將取得蔣經國基金會4成的董監事席次，已具有主導權。
蔣經國基金會未來若由政府主導，將跟當初成立時「刻意淡化官方色彩，以利國際交流」目的背道而馳。不過姚立德說，將重新檢討蔣經國基金會董監事的任務及功能，然後由他們擬定未來的發展方向。
教育部在78年捐助3億元成立蔣經國基金會，79年再捐11.2億元，前後兩次共投入14.2億元。
不過，蔣經國基金會本身也對外募款，該基金會是以「政府捐助、部分自籌」的方式成立，因此即使政府出錢，但仍有20多億的經費是來自企業界，包括張忠謀、王雪紅、徐旭東等企業界人士，都是基金會的董事。
根據教育部的資料，這個基金會的總財產是36.2億元，政府出資14.2億元、占39.2％，但現行24席董監事中，官派董事僅1人，由教育部次長姚立德擔任。蔣經國基金會主要是推動國際學術交流，當初認為應由民間主導，官方色彩淡一點，因此捐助章程就明確規定，官方僅1席董事。
(中時)
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