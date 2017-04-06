駕駛雙手合握胸前不動 警急敲門才知是喝醉

婦人喝醉卻被員警誤以為是自殺。(林和生翻攝)

屏東警分局民生派出所警員董佳諺日前執行勤務時，經過屏東市千禧公園停車場外，發現一台汽車大燈開啟且未熄火，上前查看見一名婦人仰躺汽車駕駛座上，員警當下輕敲車窗示意對方開窗，只見婦人雙手合握於胸前一動也不動，他二度敲打車窗並以手電筒照射，卻仍得不到回應，擔心是否遇上自殺或死亡案件，急叩救護車支援，事後婦人才緩緩開門，原來是喝醉在休息。

當時不僅消防員到場協助，巡邏警力也趕赴現場，共有5名警消人員連番呼喊下，婦人才睡眼惺忪的爬起並開門，車內立即傳出濃厚酒氣。經電腦身分比對，發現50歲林姓婦人被家屬通報為失蹤人口，考量林女身體狀況，要求她先與警方前往醫院檢查，之後已通知家屬前來帶回。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)