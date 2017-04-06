羅曼回鍋效力兄弟 盼像2010年奪下總冠軍
去年效力Lamigo桃猿的羅曼，今年再度回鍋中職，效力曾經加盟過的中信兄弟，他表示很開心能夠回到這支球隊，期望可以與加入中職的第一年相同，一同拿下總冠軍。
羅曼球季前，與經典賽波多黎各隊，一同比賽，更那下亞軍殊榮，羅曼說，經典賽結束後，因為知道中職有球隊對自己有興趣，所以都有持續維持體能與牛棚投球訓練。
昨日抵台後，羅曼今馬上隨一軍移動，也進行牛棚練投，他指出，今天投了50球，自己的各種球路都有嘗試，也因為與投手教練銳威，曾在大都會小聯盟時期同隊過，羅曼也回應，感覺雙方更好溝通，因為很了解彼此。
上次兄弟奪下總冠軍，剛好就是羅曼加盟兄弟的首年，他表示，陣中有許多熟悉的老隊友，也期盼能夠再次奪冠，目前只要調整一下，下周出賽沒有問題，很快就可以進入比賽狀況，隨時等待總教練的指令。
(中時電子報)
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