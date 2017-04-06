高速公路好吵 國一91公里處隔音牆估8月完工
國道1號91公里處靠近竹北路段，東側有學校、西側有大樓，學生和居民長期受噪音干擾，立委林為洲今天（6日）下午與高公局北區工程處長康志福、中壢工務段長呂學士等人共同會勘，整體隔音牆設置工程預定今年8月完工。
興隆國小位在國道1號91公里處北上側、南下側則有社區大樓，由於噪音影響生活、學習，交通部國道高速公路局去年同意在該路段設置隔音牆，並於今年2月6日開工。
今林為洲與康志福、呂學士等人在竹北交流道南下閘道、興隆路共同會勘增設隔音牆工程進度，康志福表示，北上路段側邊隔音牆逐漸完工，南下路段側邊150公尺隔音牆工程，開挖後發現其地層屬於較硬的鵝卵石構造，並因一例一休的工作期日，使預計完工時間延後，整體隔音牆工程預定8月完工。
林為洲則表示，設置隔音牆工程，是讓學生和居民回歸正常生活的解決之道，也要求高公局增派施工人力，並加速工程進度，降低對竹北交流道南下閘道的交通影響。
(中時)
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