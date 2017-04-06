扭轉南港黑鄉形象 北市推東區門戶計畫
北市府今天下午在南港區公所舉辦「台北東區門戶計畫-在地菁英座談會」，由市長柯文哲市長、副市長林欽榮及都發局、交通局、地政局、產業局、文化局、工務局及財政局等局處，針對各相關推動計畫進行計畫重點說明，林欽榮並展現決心表示，8月世大運完成後，市府團隊就要回軍到東區門戶計畫。
過去南港地區因工廠林立，鐵路縱橫，被稱為黑鄉南港，柯文哲自2015年10月起推動東區門戶計畫，市府也陸續舉辦系列座談會，邀請在地民意代表及民眾探討在地生活環境的改善。
柯文哲表示，高鐵南港站開通後，該站第一個月出入人次30萬，最近一次資料是47萬，蔡英文總統提到的基隆輕軌，他認為終點站應該還是要在南港，因為南港是台灣東北區的出入口，因此稱為東區門戶計畫。
他並提到，瓶蓋工廠還是要保留，如果未來都興建成水泥，還是要留一塊綠地給南港呼吸。
都發局表示，除打造產業進駐空間外，在地環境的改善更是推動東區門戶的重點方向，民眾的對話，深入地區發展議題核心，都將作為後續計畫執行的參考，以希望提供在地居民享有一個更加舒適生活居住空間，使民眾對南港的蛻變更有感。
(中時)
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