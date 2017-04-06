丹麥國際運動年會 高雄巿不缺席

高雄巿體育處長黃煜（左）參加丹麥舉行的國際運動年會，與各國交流推廣運動賽事心得。（高雄巿體育處提供）

正於丹麥舉行的國際運動年會（SportAccord Convention）高雄巿不缺席，體育處長黃煜與會推銷高雄馬拉松，並藉機與日本各城巿交流體育推廣心得，札幌市體育局認為高雄馬在2月舉辦，對正值冬天的東北亞跑友是不錯選擇。

黃煜此行拜會了日本運動觀光聯盟、札幌市體育局及埼玉市運動觀光協會。聯盟理事長原田宗彥提到，除2020東京奧運，日本也將於2019年舉辦世界盃橄欖球賽、2021年在關西地區辦理世界壯年運動會，目前全日本年度路跑賽事已超過3000場，因參賽或觀賽帶來的觀光人口，預估2020年將突破4000萬人次。

5年前成立運動協會的琦玉巿統計，2012年2月至去年3月，運動觀光經濟效益高達230億日幣。札幌市體育局則認為高雄馬拉松辦在2月，對正值冬天的東北亞跑友是不錯選擇，他們也希望到高雄推廣北海道的體育活動。

黃煜此行也與國際運動記者協會秘書長Sonja Nikcevic請益如何爭取更多外國媒體報導高雄在地賽事。

(中時)