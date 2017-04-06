中部地區萬安演習 4月13日13時30分至14時實施
中部地區萬安40號演習將於4月13日（下周四）13時30分至14時實施，苗栗縣以南、嘉義縣以北將實施警報發放、人車疏散、避難及交通管制。
雲林縣警局指出，當天演習警報發放後，人、車一律就地避難；街道行人，請依憲、警及民防人員指引迅速進入附近避難處。
高鐵、鐵路各班次列車正常行駛，下車旅客立即接受憲、警、民防及站務人員疏導避難；演習地區高速公路各交流道實施管制，准下不准上，行駛於高速公路之車輛不予管制，可繼續行駛，下交流道後立即疏散避難。
違反演習規定者依民防法第25條規定裁罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。
縣警局表示，當日13時30分將利用與國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，提醒民眾配合演習管制作為，14時再發送演習結束之訊息。
(中時)
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