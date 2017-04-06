聯創生物科技公司總經理賴婉鈺 拜會澎湖縣政府

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看好澎湖農漁業產品發展潛力，聯創生物科技公司欲投資澎湖發展生物科技產業，先期在澎湖科技大學成立海葡萄及冰花研發中心，6日上午聯創生物科技公司總經理賴婉鈺在國立澎湖科技大學水產養殖系教授翁進坪陪同下前往縣府拜會縣長陳光復，陳縣長歡迎聯創生物在澎湖投資設立研發中心，期望透過產官學合作下，創造高經濟的產業，將澎湖優質農漁產品行銷推廣到全世界。

對於聯創生物科技公司在澎湖成立研發中心陳縣長表示歡迎，他說，澎湖有優質的農漁產品，再加上澎科大智庫人才資源，提供海葡萄及冰花的豐富經驗及專業技術，將澎湖優良農漁產品，例如海葡萄、仙人掌、冰花等，推廣行銷至全球，縣府將全力支持。

陳光復強調，2018年世界最美麗海灣組織年會將在澎湖舉行，屆時將有38個地區、25個國家以上各國人士來到澎湖，配合世界最美麗海灣會議，縣府正規劃舉辦世界遊艇展、國際美食展、國際慈善佳麗選美比賽等一系列國際活動，希望藉由聯創公司的產品，向世界宣傳澎湖世界最美麗海灣之美。

賴婉鈺表示，澎湖是海葡萄產地，聯創欲投資2千萬在澎科大成立研發中心，公司二代產品將澎湖當作為主要研發與生產基地，未來推銷澎湖優質農漁原料產品至台灣、中國大陸與東南亞。配合縣府世界最美麗海灣活動，宣傳行銷澎湖農漁產品。

包括農漁局長陳高樑、建設處長薛宏營、縣府發言人蘇文章、聯創生物科技公司技術總監賴金印等在場陪同，雙方針對農漁業產品發展議題進行討論。

(中時)