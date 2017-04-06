南韓大選局勢改變 可能由第三大黨勝出

南韓總統朴瑾惠被彈劾提早下台，5月將選出總統。最大在野黨共同民主黨前黨魁文在寅，雖已經連續13周高居民調第一名，但卻可能面對保守陣營棄保操作，全力支持第三大黨黨魁安哲秀，民調顯示安哲秀落後文在寅幅度已極為有限了。

韓聯社4月6日報導指出，民調機構Realmeter受《每日經濟》報社和MBN電視台的委託於5日針對1008名選民進行調查。結果顯示，假定多名候選人進行對決，自由派的文在寅的支持率為41.3%，同屬自由派的安哲秀為34.5%，執政的保守陣營自由韓國黨洪准杓為9.2%，同屬保守陣營的正黨劉承旼為3.0%，自由派的正義黨沈相奵為2.5%。與上月27-31日的調查結果相比，文在寅的支持率上升6.4個百分點，安哲秀則飆升15.8個百分點，兩人差距縮至6.8個百分點。

民調機構Em Brain受《首爾新聞》和YTN委託4日針對1042名選民進行調查結果顯示，在多名候選人參選的情況下，文在寅的支持率為38.2%，安哲秀為33.2%，兩人同樣差距不大。此外，《中央日報》調研組4-5日針對1500名選民進行調查。結果顯示，假定多名候選人對決時，文在寅的支持率為38.4%，安哲秀為34.9%。

韓聯社指出，執政黨有可能為了阻止與其立場最為相左的文在寅當選，棄保該黨候選人，支持立場比較沒有那麼激進的自由派參選人安哲秀。南韓自1987年首度直選總統以來，6屆得票最高前兩名均分別是保守派與自由派人選，還不曾有過得票前兩名均同屬自由派或同屬保守派的情況出現。

(旺報)