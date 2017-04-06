悲報！奇蹟巨乳小學生 出道12年變這樣
自11歲開始拍攝性感寫真的女星紗綾，因為小小年紀就擁有傲人身材，被日本鄉民激讚「奇蹟巨乳小學生」，早前為出道十周年拍攝的全裸紀念寫真，其波濤洶湧的身材更在網上掀起轟動。
然而現年23歲的紗綾，近日就被日本鄉民以「11歲就拍攝泳衣寫真的日本寫真偶像紗綾十幾年後的樣子www」，分享她多張寫真近照，明顯變得豐腴體態，讓網友不敢置信，留言直呼「換了個人嘛」、「像是43歲的體型」、「只有臉和胸變大了」，但也有人表示不管哪個紗綾，他都可以！
身高150公分的紗綾，小小年紀就擁有傲人F罩杯身材，是最小年紀登上日本花花公子週刊（Weekly Playboy）封面的封面女郎，其在2005年推出寫真《紗綾11歳》剛好碰上大陸反日活動退燒，更被戲稱是平息大陸反日仇恨主因。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。