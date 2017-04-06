悲報！奇蹟巨乳小學生 出道12年變這樣

紗綾11歲的模樣。(取自2CH)

紗綾11歲與23歲對比照。(取自2CH)

23歲的紗綾，你衝動了嗎？（取自2CH)

紗綾出道十周年紀念寫真，展現神聖裸身。(取自日網)

自11歲開始拍攝性感寫真的女星紗綾，因為小小年紀就擁有傲人身材，被日本鄉民激讚「奇蹟巨乳小學生」，早前為出道十周年拍攝的全裸紀念寫真，其波濤洶湧的身材更在網上掀起轟動。

然而現年23歲的紗綾，近日就被日本鄉民以「11歲就拍攝泳衣寫真的日本寫真偶像紗綾十幾年後的樣子www」，分享她多張寫真近照，明顯變得豐腴體態，讓網友不敢置信，留言直呼「換了個人嘛」、「像是43歲的體型」、「只有臉和胸變大了」，但也有人表示不管哪個紗綾，他都可以！

身高150公分的紗綾，小小年紀就擁有傲人F罩杯身材，是最小年紀登上日本花花公子週刊（Weekly Playboy）封面的封面女郎，其在2005年推出寫真《紗綾11歳》剛好碰上大陸反日活動退燒，更被戲稱是平息大陸反日仇恨主因。

(中時電子報)