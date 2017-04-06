新北地政跨海支援　連江縣府派員致謝

連江縣府祕書長張龍德（右三）、地政局長曹爾元（左二）今天前往新店地政事務所，感謝地政所主任黃美娟（右二）調派人員支援馬祖土地測量工作。（連江縣政府提供）

連江縣府祕書長張龍德（左三）、地政局長曹爾元（左一）今天前往新店地政事務所，感謝地政所主任黃美娟（右三）及自願支援馬祖土地測量工作的測量員侯尚儒（右一）。（連江縣政府提供）

連江縣政府地政測量人員嚴重短缺，新北市地政局本月起調派人力前往馬祖支援相關工作，連江縣祕書長張龍德、地政局長曹爾元今天（6日）前往新北市地政局及新店地政事務所，代表縣長劉增應表達感謝之意。

曹爾元表示，由於地政測量人員嚴重短缺，連江縣是目前全國唯一尚未完成全面土地測量的縣市，縣長劉增應去年與新北市長朱立倫會面時，商請新北市核派地政人力支援，朱立倫當場允諾，新北市政府局徵詢各地政單位及測量人員意願後，新店地政事務所測量員侯尚儒率先表示願意，4月起前往馬祖支援，縣府相當感謝。

張龍德一行人今天先前往新北市府，拜會感謝地政局長康秋桂，接著轉往新店，感謝新店地政事務所主任黃美娟及首位自願支援的侯尚儒，黃美娟當場同意未來在人力允許狀況下，將持續以不定期或輪調方式，調派資深人員前往馬祖，雙方也建立諮詢對口機制，盡速協助馬祖解決土地問題。

新北市地政局長康秋桂建議，連江縣府未來可優先晉用國土測繪中心培訓人員，以及新北市任期屆滿的測量職務代理人員等前往支援，新北市也會持續派員協助連江縣辦理土地重測工作。

張龍德表示，連江縣府日前也行文桃園市政府，希望能比照新北市模式支援土地測量人員，目前正等待桃園市府回覆。

(中時)