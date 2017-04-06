澎湖消防弟兄巧思 廢棄水帶變身滅火利器
鑑於天乾物燥及清明將屆，近日來澎湖縣已陸續發生多起雜草火警，為有效因應田野燒草火災，湖西消防分隊同仁利用備勤時間趕製滅火器具，利用分隊損壞水帶回收製作成火把，供分隊出勤滅火使用，以有效方式迅速將火勢撲滅，減少災害損失。
消防弟兄累積多年出勤搶救燒草火災經驗，從中觀察田野火災特性，由於燒草火災往往延燒範圍廣闊，消防救災水源不易補充，再加上消防車輛進出不易等特性，使消防弟兄們絞盡腦汁，研究如何更有效率處理類似災害，於是將消防前輩傳承下來的經驗，配合正確滅火知識，成為製作滅火器具的設計來源。
消防用水帶為平日消防救災損耗品，湖西消防隊同仁深覺損壞水帶直接丟棄實為可惜，運用巧思作為各項用途，於是利用水帶特性製作滅火用火把，以利救災人員出勤前往救災，可機動應對田野火災，並讓資源有效再利用，尤其在面對水源缺乏的山林野地，讓損壞廢棄的消防水帶變身為不可或缺的滅火工具。
湖西消防分隊也提醒民眾，近期雨量少、天乾物燥，清明節期間更容易發生火災，祭祖掃墓時不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹才能確保安全。
(中時)
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