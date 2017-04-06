彰縣府追加預算 提供5100名國中女生施打子宮頸疫苗
台灣每日約2人死於子宮頸癌，彰化縣衛生局追加2500萬元經費，採購人類乳突病毒疫苗，提供縣內國一女學生免費接種。衛生局指出，子宮頸癌是少數可透過疫苗防範未然，以青少女、無性經驗及未曾感染者效果較高，國一女生是國內專家評估效益最大的接種年齡。
衛福部統計，台灣每年約1500多人罹患子宮頸癌，縣長魏明谷期望社會福利政見轉化政策，指示編列經費，預估5100名國中女學生可受惠，每劑市價1萬元以上，可減輕家長經濟負擔，增進民眾健康福利。
「國一就要接種子宮頸癌疫苗？這麼早啊！」也有家長不禁問，衛生局長葉彥伯表示，人類乳突病毒疫苗可預防第16、18型人類乳突病毒，以青少女時期、無性經驗及未曾感染人類乳突病毒者接種最有效，全國已有8縣市實施，都是從國一女生施打。
縣長魏明谷表示，子宮頸癌是十大癌症之一，對女性健康威脅大，預防重於治療，這項政策是呼應國際抗癌聯盟的建議，希望家長了解疫苗接種的安全性和效益，盼透過政策推動，保護女性免於子宮頸癌威脅。
葉彥伯表示，目前市面上共有3種疫苗，不論是二價、四價或九價疫苗，皆用於預防HPV16、18型人類乳突病毒感染引起的子宮頸癌，能預防7成子宮頸癌發生，對俗稱菜花性命也有效，男性也可以打，但也提醒，接種疫苗，仍須定期接受子宮頸抹片，雙管齊下才有加倍保護。待預算正式通過、完成採購作業後，預計新學期開學就可以上路。
(中時)
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