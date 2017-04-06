澎湖第一漁港遊艇泊區施工前置作業 管制基地出入口

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我要評比

「澎湖縣第一漁港遊艇泊區整建營運移轉案」近期將進行整建工程，為維護工地安全及安排施工前置作業，3月20日起至5月31日止將管制基地出入口以維施工安全，圍籬設置管制，敬請遊客及周邊居民配合。

(中時)