中市府與中部5縣市大學座談 暢談提升食安環境
台中市政府6日在中山醫學大學辦理推動市政建設座談會，市長林佳龍率各局處首長，與中彰投苗雲等5縣市共計28所大學校長，共同討論食安宣導、檢驗和教育推動等議題。市長林佳龍暢談大台中交通建設、空汙改善等政策；並肯定食安青年軍教導民眾正確的食安觀念，及中部區域聯合治理平台的建立。
今日市政建設座談會，由市府衛生局與中山醫學大學針對「打造中台灣食安好環境」進行專題報告，並邀請美國Give2Asia基金會，向與會學校介紹該基金會提供的海外募款方案。
中部各大專校院校長也針對食安管理、交通網絡等議題，與市長林佳龍、副市長林依瑩、衛生局長呂宗學、研考會主委柳嘉峰等人共同出席討論市政議題；並由林佳龍頒獎表揚朝陽、修平、弘光等科技大學響應市府推動8年100萬棵植樹計畫。
林佳龍表示，台中身為台灣主要的食品加工產地，承擔食安維護的責任，因此市府推動健康藍圖，包括設立柯南實驗室，以提高食安檢驗設備；將率先全國成立「食品藥物安全處」作為專責機關；並結合校園人才資源，推動食安青年軍，希望產官學共建安心美食的模範城市願景。
中山醫學大學健康餐飲暨產業管理學系副教授賴坤明表示，台中市食安青年軍從104年開始，由老師引導學生以所學的食品相關專業服務社會，到各階層宣導食安，教導民眾正確的食安觀念。
呂宗學表示，市府為維護並建構食安模範城市，訂定食安139政策，盼建立美食安心模範城市，透過政府、業者、消費者3方夥伴合作，選擇9項優先策略行動達成目標，包括食安風險管理、建置食安APP、推動食安教育等策略，落實食安教育向下紮根。
針對多位校長關心政府及學校協力維護食品安全。林佳龍強調「食安即是國安」，目前市府推動的「台中市食品安全衛生自治條例」，也會納入學校專業人才共同檢視可行性；並將持續推動增加食安稽查人員，以提高稽查頻率和輔導業者之效能，落實食安139政策。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範