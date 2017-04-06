中市府與中部5縣市大學座談 暢談提升食安環境

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台中市政府與中部5縣市大學座談，暢談提升食安環境，由市長林佳龍主持。（陳世宗翻攝）

台中市政府6日在中山醫學大學辦理推動市政建設座談會，市長林佳龍率各局處首長，與中彰投苗雲等5縣市共計28所大學校長，共同討論食安宣導、檢驗和教育推動等議題。市長林佳龍暢談大台中交通建設、空汙改善等政策；並肯定食安青年軍教導民眾正確的食安觀念，及中部區域聯合治理平台的建立。

今日市政建設座談會，由市府衛生局與中山醫學大學針對「打造中台灣食安好環境」進行專題報告，並邀請美國Give2Asia基金會，向與會學校介紹該基金會提供的海外募款方案。

中部各大專校院校長也針對食安管理、交通網絡等議題，與市長林佳龍、副市長林依瑩、衛生局長呂宗學、研考會主委柳嘉峰等人共同出席討論市政議題；並由林佳龍頒獎表揚朝陽、修平、弘光等科技大學響應市府推動8年100萬棵植樹計畫。

林佳龍表示，台中身為台灣主要的食品加工產地，承擔食安維護的責任，因此市府推動健康藍圖，包括設立柯南實驗室，以提高食安檢驗設備；將率先全國成立「食品藥物安全處」作為專責機關；並結合校園人才資源，推動食安青年軍，希望產官學共建安心美食的模範城市願景。

中山醫學大學健康餐飲暨產業管理學系副教授賴坤明表示，台中市食安青年軍從104年開始，由老師引導學生以所學的食品相關專業服務社會，到各階層宣導食安，教導民眾正確的食安觀念。

呂宗學表示，市府為維護並建構食安模範城市，訂定食安139政策，盼建立美食安心模範城市，透過政府、業者、消費者3方夥伴合作，選擇9項優先策略行動達成目標，包括食安風險管理、建置食安APP、推動食安教育等策略，落實食安教育向下紮根。

針對多位校長關心政府及學校協力維護食品安全。林佳龍強調「食安即是國安」，目前市府推動的「台中市食品安全衛生自治條例」，也會納入學校專業人才共同檢視可行性；並將持續推動增加食安稽查人員，以提高稽查頻率和輔導業者之效能，落實食安139政策。

(中時)