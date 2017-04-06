曲家瑞認人生像喝茶 曝深夜獨處都做這些事

曲家瑞自認像日式綠茶。（圖／中時資料照片）

「麻辣女教授」曲家瑞近日為茶品新裝發表會站台，她自認個性像日式綠茶，特別喜歡青心烏龍，大讚後者新包裝紫色有療癒作用，「在深夜獨處時，享受一個人泡杯茶、翻翻書，沉靜的思考，心靈也就跟著沉澱下來了！」

曲家瑞為茶裏王五款全新包裝評比，她認為日式綠茶的綠色象徵著希望，就像個懷抱夢想的熱血新鮮人；台式綠茶的黃色包裝讓人直接聯想到太陽帶給人溫暖；銀灰色的白毫烏龍是個個性鮮明的獨特代表；英式紅茶有著英國皇室的浪漫與感性；青心烏龍的紫色則帶有種神秘感，令人聯想到辦公室中的冷面笑匠。

至於自己，曲家瑞自覺像日式綠茶，也喜歡青心烏龍的療癒感，並表示人生像喝茶，常經歷由苦轉甜回甘，「像我雖然表面上展現出光鮮亮麗的樣子，其實還是有碰到難關的時候，但只要把苦吞下去，用正向或是較為輕鬆、幽默的角度來看待這一切，把它化作為人生的一股助力，這也是一種人生的回甘」。

(中時電子報)