三灣假日市集開幕　販售在地小農時令蔬果

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苗栗縣三灣鄉永和社區和三灣梨鄉休閒農業區合辦假日市集，期盼能活絡社區產業，提供消費者在地且新鮮的農特產品。（黎薇攝）

苗栗縣三灣鄉永和社區和三灣梨鄉休閒農業區合辦假日市集6日開幕，販售新鮮時令蔬果及在地農特產。（黎薇攝）

苗栗縣三灣鄉永和社區加入農村再生計畫邁入第4年，社區居民妥善利用公部門資源打造軟硬體設備，居民為有效利用農村再生基金，自發性規畫假日農村市集，6日起每週末與國定假日在地小農將於永和山茶廠設攤，販售時令蔬果和農產品，將資源實際用在對農戶有幫助的地方。

三灣鄉永和社區4年前加入水保局農村再生計畫，透過公部門資源改善社區設備，居民為有效率利用資源，與三灣梨鄉休閒農業區自發性規畫假日農村市集，選在水保局與客委會補助經費闢建搭建的永和山茶廠旁平台設攤，希望能幫助社區居民販售當地農產品。

市集以在地小農為主，除了販售新鮮當令蔬果、三灣鄉的三茶「苦茶油、東方美人茶和酸柑茶」、蜂蜜、手工醬油和咖啡等農特產。

永和社區理事長廖進財說，在農夫市集消費者能與小農面對面，不僅能安心選購，也能認識農特產栽種方式和加工者，為自己的飲食把關。

假日市集周邊有多條步道，每年4、5月桐花盛開，景緻優美，歡迎遊客前來支持在地小農，為自己與家人健康加分。

(中時)