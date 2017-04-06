澎湖縣嘉惠離島莘莘學子 4月7日學生專船再度啟航
澎湖縣政府公共車船管理處為嘉惠離島莘莘學子，貫徹縣府照顧離島居民及學生搭船權益，循例於4、5、6、9月份每逢週五16：30租用民間快艇增開一班學生專船，往返馬公-望安-七美。
車船處表示，為減少資源浪費，本項增開的學生專船航班除維持設籍望安、七美學生收取保險費外，必須依照使用者付費原則收費；但為兼顧離島居民福利，車船處將會給予設籍望安、七美居民搭乘馬公-望安或馬公-七美票價為275元的優惠(是全票440元之62.5%)，一般乘客則仍依車船處公告票價表收費，懇請鄉親們都能體諒並支持。
同時為顧及學生搭船權益，本學生專船航班將不受理電話預約訂票，採現場排隊購票，受理對象為設籍望安、七美學生並採優先購票，每人每次最多限購4張，若仍有空位則於開航前5分鐘開放一般民眾購票搭乘。
車船處固定增開航班，為固定每週五16：30開航馬公→望安→七美，18：10七美→望安→馬公，往返一航次，基於安全性考量若因風浪過大或如有因颱風或天氣等不可抗力因素致航班停駛者，將不另行通知，請自行上網查看，有關航班如有異動將隨時公告於候船室及車船處網站最新消息，倘造成民眾之不便，敬請見諒。
(中時)
關鍵字：澎湖縣政府公共車船管理處
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