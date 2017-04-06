無業男強拉夜歸女摸下體 判刑4年

無業陳姓男子前年12月騎偷來的機車深夜凌晨1時許，在高雄大寮一處陸橋攔下夜歸騎機車回家的女子，除了言語要求對方幫他「含一下」，還持瑞士刀強拉女子摸他的下體，女方趁機逃走，檢警循線逮人。高雄高分院依竊盜、加重強制猥褻罪合併判陳男徒刑4年，加重強制猥褻部分可上訴。

(中時)