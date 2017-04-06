嘉義區漁會總幹事暫緩聘任 祕書暫代

嘉義區漁會新任理事長由戴澤文出線。（呂妍庭翻攝）

嘉義區漁會今6日召開理、監事會，選出新任理事長戴澤文和常務監事洪蔡美珠，由於當權派屬意的人選，前任總幹事林俊雄資格未通過農委會審查，且林俊雄已提出行政訴訟和假處分，理事會進行到總幹事聘任案前，就有理事提出散會動議，經表決通過，依會議規範第37條規定宣布散會，未完成總幹事聘任。

嘉義區漁會第11屆選舉，藍營黃派以33席大勝綠營林派的18席，15席理事、5席監事及2席全國漁會代表也由藍營全數囊括，但因尋求連任的林俊雄被漁業署解釋其警察資歷無法納入積分計算，喪失總幹事候聘資格，在一人參選下，如預期理事會未聘任綠營黃金獅，而是由祕書朱碧霞暫代。

縣府農業處表示，依漁會總幹事遴選辦法第17條規定，應於該漁會屆次改選、理事會成立後60日內，完成理事會合法聘任決議，未能依限完成總幹事聘任時，縣府將重新辦理總幹事候聘人登記公告及進行遴選作業程序。

(中時)