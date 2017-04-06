嘉義區漁會總幹事暫緩聘任 祕書暫代
嘉義區漁會今6日召開理、監事會，選出新任理事長戴澤文和常務監事洪蔡美珠，由於當權派屬意的人選，前任總幹事林俊雄資格未通過農委會審查，且林俊雄已提出行政訴訟和假處分，理事會進行到總幹事聘任案前，就有理事提出散會動議，經表決通過，依會議規範第37條規定宣布散會，未完成總幹事聘任。
嘉義區漁會第11屆選舉，藍營黃派以33席大勝綠營林派的18席，15席理事、5席監事及2席全國漁會代表也由藍營全數囊括，但因尋求連任的林俊雄被漁業署解釋其警察資歷無法納入積分計算，喪失總幹事候聘資格，在一人參選下，如預期理事會未聘任綠營黃金獅，而是由祕書朱碧霞暫代。
縣府農業處表示，依漁會總幹事遴選辦法第17條規定，應於該漁會屆次改選、理事會成立後60日內，完成理事會合法聘任決議，未能依限完成總幹事聘任時，縣府將重新辦理總幹事候聘人登記公告及進行遴選作業程序。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。