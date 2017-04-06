澎湖縣青年顧問團 11位青年代表入選
澎湖縣政府為鼓勵青年參與公共政策，引入社會多元創新觀點，提供縣政溝通與建言平台，特成立澎湖縣青年顧問團，在第一屆青年顧問任期屆滿後，經各界推薦及自行報名，日前完成第2屆青年顧問徵選，共有11位青年入選，縣府表示，將繼續引進青年意見提供決策參考。
澎湖縣青年顧問團於105年成立，由縣長陳光復擔任召集人，每3個月召開1次正式會議，讓青年代表直接對縣府團隊提供建言，相關建議由縣府評估採納；平時則透過Line群組即時反應縣民關注的議題，提供其看法並與縣府團隊討論，協助縣府掌握議題、修正施政方向，如第一屆青年顧問們即提出陸配工作權保障等議題，經府會積極向陸委會大力爭取，獲陸委會同意放寬。
青年顧問均為無給職，任期1年，在首屆任期屆滿後，今年再次徵求關心澎湖發展的青年報名，遴選結果包括社會青年、在校學生等共11位青年代表入選，分別為莊添隆、林子揚、黃宓萱、薛蘢富、劉時維、林建勳、林希同、溫兆鈞、楊宇倫、劉敬涵、許家綺。
縣長陳光復表示，青年顧問團是為回應青年世代參與公共政策的需求而設，去年青年顧問提供了不少好的建議，縣府團隊評估可行後均循程序逐步推動，也感謝青年代表的參與，廣泛提供建言，讓政府傾聽不同世代的心聲，讓青年世代的觀點走進縣府，精進決策品質與為民服務工作。
(中時)
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