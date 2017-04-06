經典賽波國染金髮 羅曼：其實不太喜歡
今年效力回鍋中信兄弟的洋投羅曼，頭上還是頂著經典賽效力波多黎各時的金髮，目前也在Lamigo桃猿陣中掀起金髮風潮，不過羅曼表示，其實不太喜歡這個髮色。
經典賽期間，波多黎各國家隊球員上下，全都染上金髮，甚至造成波國國內形成一股染金髮旋風，一度讓金色染髮劑賣到缺貨，羅曼說，當時感覺就是會一種向心力，大家團結一致想要多下冠軍。
猿隊的前隊友們，目前也掀起金髮風潮，羅曼回應，有看到林泓育、王耀霖與陳禹勳都染上金髮，自己雖然不喜歡這個髮色，不過因為染金髮，能夠讓自己贏球，不介意繼續染下去。
(中時電子報)
關鍵字：羅曼
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