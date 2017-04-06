高市岡山新住民學台語 彼此間零距離

高雄市岡山新住民家庭服務中心開辦台語班，志工隊長（左）台語課教學情形。（社會局提供）

新住民姊妹們遠嫁來台，因為語言及文化差異，常在生活中面臨很多挑戰，高雄市岡山新住民家庭服務中心開辦台語班，至今已經有102位新住民能開口說流利閩南語。

「大家好！我是黎氏小美，我從越南來，現在住在岡山區，我愛台灣，謝謝。」短短的幾句話是隻身遠嫁來台的小美，花很久時間練習才說得流利。

岡山區民眾講台語居多，岡山新住民家庭服務中心開辦台語班，受到新住民姊妹的歡迎，學員有來自越南、菲律賓、印尼、大陸、香港、美國等多個國家，透過課程除了學習台語，認識彼此外，也讓大家親身體驗各國文化。

小美說，台語班課程，雖然是每週日都要來上課，平時忙於家庭和工作的新住民朋友們，還是熱衷學台語。

來自美國的喬治是少數男學員，他剛開始對中文聽寫完全一竅不通，社工員靈機一動邀請同是學員的菲律賓籍姊妹協助翻譯，再透過志工做簡單的課程協助，讓台語班學員互助效果更加分。

喬治太太有次在課後對社工說，喬治非常喜歡來中心上課，也感受到學員們給予的熱情與溫暖，讓他覺得台灣是他的第二家鄉。

社會局表示，台語班的師資群是由社會局長期關懷新住民姊妹的志工群們所組成，多年來，志工們利用假日參與新住民活動。

如老師廖杏珠因是幼兒園園長，她會先教學員認識注音符號，再利用注音拼音來指導學習台語發音，在學習過程中，大量採用互動圖卡及練習寫字增進學員們的認識，常常讓課堂中笑聲不斷；另張永清老師則從10年前開始關心新住民工作，常常在馬路上遇到學生，大老遠就喊「老師」，讓他笑稱「姊妹們真的很溫暖」。

社會局表示，高市共設置5處新住民家庭服務中心及20處新住民社區服務據點，提供電話關懷、家庭訪視、社會資源連結、法律諮詢、心理諮商輔導及多元文化宣導等輔導服務，歡迎住大岡山區有需要協助的新住民朋友多加運用，詳情請洽岡山新住民家庭服務中心（高雄市岡山區竹圍南街99號），電話07-623-2132。

(中時)