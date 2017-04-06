逃過印度魔咒？戴資穎：剛好而已
中華羽球隊上周在印度超羽賽打出不錯的成績，未料轉戰馬來西亞頂級賽，敬璉在印度拿下男單亞軍的「台灣一哥」周天成，都於第2輪爆冷出局，讓台灣僅剩1人躋身8強之林，就是沒去印度的世界球后戴資穎。
跳過印度超羽賽，好像成為非常有先見之明的決定？小戴6日擊敗合庫隊友白馭珀後解釋說，自己只是剛好選擇沒有去印度，「就是希望能在馬來西亞打得好一點！」
至於對白馭珀贏得輕鬆，小戴則說，可能是「小小白」去年受傷，復出後還沒有恢復得那麼好，自己雖然在大馬開出2連勝紅盤，也不表示狀況絕佳。「自己可能每天的狀況都會有一點失控，就是無法掌控，還是要下去之後才可以感覺。」小戴說。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。