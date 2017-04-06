逃過印度魔咒？戴資穎：剛好而已

戴資穎只花18分鐘就晉級女單8強。（badminton photo提供）

中華羽球隊上周在印度超羽賽打出不錯的成績，未料轉戰馬來西亞頂級賽，敬璉在印度拿下男單亞軍的「台灣一哥」周天成，都於第2輪爆冷出局，讓台灣僅剩1人躋身8強之林，就是沒去印度的世界球后戴資穎。

跳過印度超羽賽，好像成為非常有先見之明的決定？小戴6日擊敗合庫隊友白馭珀後解釋說，自己只是剛好選擇沒有去印度，「就是希望能在馬來西亞打得好一點！」

至於對白馭珀贏得輕鬆，小戴則說，可能是「小小白」去年受傷，復出後還沒有恢復得那麼好，自己雖然在大馬開出2連勝紅盤，也不表示狀況絕佳。「自己可能每天的狀況都會有一點失控，就是無法掌控，還是要下去之後才可以感覺。」小戴說。

(中時電子報)