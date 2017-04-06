日本國寶級清潔婦 也被「它」難倒

日本羽田機場「國寶級」清潔婦新津春子（左）6日抵台，至臺北國際航空站與國內的清潔人員 進行清潔實作交流。（鄭任南攝）

在日本被譽為「國寶級清潔婦」的新津春子，其帶領的清潔團隊4年內3度幫東京羽田機場拿下「全球最乾淨機場」，今日她前往松山機場與清潔人員進行實作交流，新津認為，打掃最困難的地方是「男廁」，有些男生小便時喜歡玩或雙腳亂動，個子高的人也容易噴到地板，掃起來很不容易。

今年46歲的新津春子為中日混血，出生於中國遼寧省瀋陽市，17歲才跟著家人移民日本，高中畢業後做起清潔工，為了做好工作，還讀了半年的職業學校，25歲時進入日本機場管理公司，在羽田機場當清掃工，靠著勤學熟記80種清潔劑配方與用途，現在負責培訓羽田機場為數700人的清潔隊伍，讓羽田機場分別在2013年、2014年及2016年，拿下全球最乾淨機場的殊榮。

新津春子下午一抵達松山機場，立刻繞了一圈，笑著稱讚機場乾淨，隨後前往2樓廁所與松機清潔工交流，示範洗手台、鏡面、地板、馬桶的清潔流程，除了易被忽略的清潔死角，新津也分享了拖把該如何施力、雙手拿抹布較有效率，另提醒排水孔的積水容易產生臭味，要每天加水沖洗。

在一般人抗拒清掃的馬桶，新津春子戴起手套，跪在馬桶旁示範擦拭每一個角落，甚至在馬桶圈下方、清潔不易的沖水孔，新津也用手伸入擦拭，絲毫不馬虎新津春子也會製作清潔工具，把竹片削尖，刮除隙縫或轉角的汙垢，或用毛刷快速掃去灰塵，擦洗手台、馬桶、地板的抹布，更絕對不能搞混。

被問打掃男廁與女廁有何不同，新津笑說，有些男生覺得小便時像在玩遊戲，或是身高越高的男生，都容易噴到地上，「打掃男廁最困難」。

(中時)