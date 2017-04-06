日本國寶級清潔婦 也被「它」難倒
在日本被譽為「國寶級清潔婦」的新津春子，其帶領的清潔團隊4年內3度幫東京羽田機場拿下「全球最乾淨機場」，今日她前往松山機場與清潔人員進行實作交流，新津認為，打掃最困難的地方是「男廁」，有些男生小便時喜歡玩或雙腳亂動，個子高的人也容易噴到地板，掃起來很不容易。
今年46歲的新津春子為中日混血，出生於中國遼寧省瀋陽市，17歲才跟著家人移民日本，高中畢業後做起清潔工，為了做好工作，還讀了半年的職業學校，25歲時進入日本機場管理公司，在羽田機場當清掃工，靠著勤學熟記80種清潔劑配方與用途，現在負責培訓羽田機場為數700人的清潔隊伍，讓羽田機場分別在2013年、2014年及2016年，拿下全球最乾淨機場的殊榮。
新津春子下午一抵達松山機場，立刻繞了一圈，笑著稱讚機場乾淨，隨後前往2樓廁所與松機清潔工交流，示範洗手台、鏡面、地板、馬桶的清潔流程，除了易被忽略的清潔死角，新津也分享了拖把該如何施力、雙手拿抹布較有效率，另提醒排水孔的積水容易產生臭味，要每天加水沖洗。
在一般人抗拒清掃的馬桶，新津春子戴起手套，跪在馬桶旁示範擦拭每一個角落，甚至在馬桶圈下方、清潔不易的沖水孔，新津也用手伸入擦拭，絲毫不馬虎新津春子也會製作清潔工具，把竹片削尖，刮除隙縫或轉角的汙垢，或用毛刷快速掃去灰塵，擦洗手台、馬桶、地板的抹布，更絕對不能搞混。
被問打掃男廁與女廁有何不同，新津笑說，有些男生覺得小便時像在玩遊戲，或是身高越高的男生，都容易噴到地上，「打掃男廁最困難」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。